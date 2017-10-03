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    Политика

    Трудовой кодекс. Украинцы будут меньше отдыхать

    (обновлено: )80402
    Из Трудового кодекса исчез выходной 2 мая, зато внесена сиеста. Так же появились льготы для военных и переселенцев, а также для молодых отцов.
    Верховная Рада Украины под снегом и дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. В Трудовой кодекс, который должны принять депутаты, уже внесены полторы тысячи поправок.

    Эксперт о новом Трудовом кодексе: крепостное право возвращается. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Эксперт о новом Трудовом кодексе: крепостное право возвращается

    Так из главного закона о труде исчез выходной 2 мая, зато внесена сиеста — традиционный для жарких стран отдых среди дня. Появились льготы для военных и переселенцев, а также для молодых отцов. 

    Есть "семейная" правка, в Кодексе отмечается, что не только мамы являются родителями, а если закон проголосуют, то папы смогут получить две недели законного отпуска сразу после рождения ребенка, сообщают "Вести".

    "Сейчас прописаны правила только для работы во время морозов. А вот относительно жары — такого нет, разве что работникам горячих цехов предписано выдавать соленую воду для восстановления баланса в организме. А для работников в других отраслях в жаркую погоду ничего нет», — рассказал "Вестям" глава профсоюзов строителей Василий Андреев.

    Напомним, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко уверен, что новое трудовое законодательство будет выгодно исключительно коррумпированным чиновникам.

     

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