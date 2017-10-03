Стала известна официальная реакция Украины на референдум в Каталонии

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Украина считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

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"Безусловно, Украина выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности Испании", — сказала пресс-секретарь.

"Украина считает нелегитимным проведенный каталонскими властями 1 октября так называемый референдум, поскольку он был запрещен законодательством Испании и Конституционным судом Испании из-за его несоответствия Конституции государства", — подчеркнула Беца.

Также она сказала, что Украина "поддерживает готовность правительства Испании к политическому диалогу с парламентскими и политическими силами для восстановления правопорядка в рамках конституционного поля страны".

По словам Бецы, в Украине убеждены, что Испания демократическим способом решит все внутриполитические проблемы.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.