наверх
03.10.201711:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Стала известна официальная реакция Украины на референдум в Каталонии

    Тема:

    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (88)

    121
    По заявлению пресс-секретаря МИД Украины Марьяны Бецы, Украина считает нелегитимным проведенный каталонскими властями 1 октября "так называемый референдум", поскольку он был запрещен законодательством Испании и Конституционным судом Испании.
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Enrique Calvo

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Украина считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Susana Vera
    Референдум в Каталонии: забудьте о прежней Испании и... Европе

    Читайте также: Референдум в Каталонии. При чем здесь Донбасс?

    "Безусловно, Украина выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности Испании", — сказала пресс-секретарь.

    "Украина считает нелегитимным проведенный каталонскими властями 1 октября так называемый референдум, поскольку он был запрещен законодательством Испании и Конституционным судом Испании из-за его несоответствия Конституции государства", — подчеркнула Беца.

    Также она сказала, что Украина "поддерживает готовность правительства Испании к политическому диалогу с парламентскими и политическими силами для восстановления правопорядка в рамках конституционного поля страны".

    По словам Бецы, в Украине убеждены, что Испания демократическим способом решит все внутриполитические проблемы.

    Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

    На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Сергей Шабовта. Архивное фото
    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе
    Тушение пожара ГСЧС
    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Школьник с букварем у доски
    Реформа образования: необратимые последствия