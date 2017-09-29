Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за моста в Крым

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию за нанесение "экологического ущерба" в результате строительства моста в Крым, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Президент поручил подать в суд на РФ из-за экологического ущерба от строительства Керченского моста", — написал Цеголко в Twitter.

При этом он не уточнил, в какой именно суд Порошенко захотел пожаловаться.

Святослав Цеголко/Twitter, 29 сентября 2017

Ранее украинская прокуратура открыла уголовное дело по статье "нарушение правил экологической безопасности" при строительстве моста через Керченский пролив. Как заявляют правоохранители, работы, которые ведутся на месте строительства, могут превратить Азовское море в Черноморский залив. роме того, украинская сторона опасается изменения химического состава воды в Азовском море.

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