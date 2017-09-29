ЧП в Калиновке не повлияет на решение США по оружию - Волкер

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КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. ЧП на военном арсенале в Калиновке Винницкой области не повлияет на решение Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине латального оборонительного вооружения, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

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"Мы не знаем всех обстоятельств. Многие люди заинтересованы во взрывах, но также существует вероятность, что это был несчастный случай. Думаю, что решение США относительно предоставления оружия будет приниматься, исходя из целей США в этом вопросе", – приводит слова Волкера "Голос Америки".

Напомним, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, в котором, среди прочего, присутствует пункт о помощи Украине. По словам президента Петра Порошенко, это "санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера".

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Отметим, в России ранее заявляли, что предоставление Украине вооружения из США "вызовет напряженность".