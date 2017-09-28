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    Политика

    Стало известно, во сколько обошлось супруге Порошенко ее поздравление

    (обновлено: )844012
    По информации пресс-секретаря супруги президента Инны Битюк, которую цитирует телеканал, ролик был записан в студии госпредприятия "Мультимедийная платформа Украины", которой пользуется канал UA/TV министерства информационной политики.
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    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Супруга президента Украины Петра Порошенко заплатила 4,5 тысячи гривен (около 170 долларов) за производство поздравительного видеоролика на базе студии государственного канала иновещания UA/TV, сообщается на сайте телеканала ТВі со ссылкой на пресс-секретаря жены главы государства.

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    "Студию выбрали, исходя из дизайна и технических возможностей, в частности, наличия большого экрана для трансляции видеоматериалов… Пользование студией подтверждено двусторонним договором между Мариной Порошенко и руководством ГП "Мультимедийная платформа Украины". Стоимость услуг составила 4,5 тысячи гривен", — сообщила пресс-секретарь.

    Порошенко 26 сентября отметил свое 52-летие. Супруга президента Марина Порошенко в этот день поздравила мужа с днем рождения в "экстренном выпуске новостей". В своей поздравительной речи она заявила, что ее супруг "вошел в историю Украины как президент, который открыл дверь в страны Евросоюза", начал реформы, "на которые не решался ни один политик за все годы независимости" и "стал первым главой государства, который объединил весь цивилизованный мир вокруг защиты Украины".

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