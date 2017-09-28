Стало известно, во сколько обошлось супруге Порошенко ее поздравление

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Супруга президента Украины Петра Порошенко заплатила 4,5 тысячи гривен (около 170 долларов) за производство поздравительного видеоролика на базе студии государственного канала иновещания UA/TV, сообщается на сайте телеканала ТВі со ссылкой на пресс-секретаря жены главы государства.

"Студию выбрали, исходя из дизайна и технических возможностей, в частности, наличия большого экрана для трансляции видеоматериалов… Пользование студией подтверждено двусторонним договором между Мариной Порошенко и руководством ГП "Мультимедийная платформа Украины". Стоимость услуг составила 4,5 тысячи гривен", — сообщила пресс-секретарь.

Порошенко 26 сентября отметил свое 52-летие. Супруга президента Марина Порошенко в этот день поздравила мужа с днем рождения в "экстренном выпуске новостей". В своей поздравительной речи она заявила, что ее супруг "вошел в историю Украины как президент, который открыл дверь в страны Евросоюза", начал реформы, "на которые не решался ни один политик за все годы независимости" и "стал первым главой государства, который объединил весь цивилизованный мир вокруг защиты Украины".