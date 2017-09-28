Суд объявил перерыв до 5 октября в рассмотрении дела Януковича

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева перенес на 5 октября рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

Читайте также: "Деньги Януковича": вместо восстановления справедливости — новая афера

"В связи с окончанием рабочего времени суд вынужден объявить перерыв, следующее заседание 5 октября", — сказал председательствующий по делу судья Владислав Девятко. Трансляция заседания велась на YouTube канале Генпрокуратуры.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что власти по решению суда конфисковали еще 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению.