наверх
28.09.201720:33
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Суд объявил перерыв до 5 октября в рассмотрении дела Януковича

    (обновлено: )10
    Как сообщил председательствующий по делу судья Владислав Девятко, перерыв до 5 октября был объявлен в связи с окончанием рабочего времени.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева перенес на 5 октября рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

    Читайте также:  "Деньги Януковича": вместо восстановления справедливости — новая афера

    "В связи с окончанием рабочего времени суд вынужден объявить перерыв, следующее заседание 5 октября", — сказал председательствующий по делу судья Владислав Девятко. Трансляция заседания велась на YouTube канале Генпрокуратуры.

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что власти по решению суда конфисковали еще 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению.

     

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Олег Жданов
      Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
      Учебник украинского языка
      Реформа образования: необратимые последствия
      На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
      По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
      Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
      Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?