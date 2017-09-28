Порошенко утвердил концепцию реформы управления государством в условиях ЧП

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года… Указом утверждена концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, ранее СНБО одобрил разработанный Министерством обороны и поданный Кабинетом министров Украины на рассмотрение главе государства проект данной концепции. Кабмину поручено обеспечить реализацию ее положений.

Правительство должно также ежегодно, до 1 февраля, информировать о состоянии реализации концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Суть данной концепции, как и ее содержание, пресс-служба не приводит.

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Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

Вечером в среду, 27 сентября, начальник ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что пожар на военном складе под Винницей локализован.