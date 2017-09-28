наверх
28.09.201709:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко утвердил концепцию реформы управления государством в условиях ЧП

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (80)

    3
    По информации пресс-службы главы государства, указом утверждена концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период, сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

    Степан Полторак о взрывах на складах в Калиновке. Видео
    Facebook Святослава Цеголко
    Полторак напомнил, как наказали виновных в других ЧП на складах

    "Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года… Указом утверждена концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период", — говорится в сообщении пресс-службы.

    По данным пресс-службы, ранее СНБО одобрил разработанный Министерством обороны и поданный Кабинетом министров Украины на рассмотрение главе государства проект данной концепции. Кабмину поручено обеспечить реализацию ее положений.

    Правительство должно также ежегодно, до 1 февраля, информировать о состоянии реализации концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

    Суть данной концепции, как и ее содержание, пресс-служба не приводит.

    Смотрите также: Апокалипсис сегодня. Жуткие кадры разрушенных поселков под Винницей

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

    Вечером в среду, 27 сентября, начальник ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что пожар на военном складе под Винницей локализован.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?