наверх
28.09.201708:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Полторак рассказал, сколько боеприпасов находилось в Калиновке

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (76)

    (обновлено: )60
    Министр обороны Украины Степан Полторак также рассказал, что распространение пожара приостановлено, локализавано, есть задымление территории. Но открытого огня нет.
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. На складах боеприпасов в Калиновке находилось 83 тыс. тонн боеприпасов, но из них только 68 тонн были готовы к применению, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Калиновка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Апокалипсис сегодня. Жуткие кадры разрушенных поселков под Винницей

    "Этот арсенал потенциально мог принять 140 тыс. тонн. Там находилось 83 тыс. тонн (боеприпасов — Ред.)", — сообщил Полторак.

    По его словам, 68 тонн — это были боеприпасы, готовые к применению, остальное — это компоненты к боеприпасам и металлолом.

    "В настоящее время распространение пожара приостановлено, локализавано. Есть задымление территории. Но открытого огня нет. В последние часы нет и взрывов на территории хранилища", — сообщил министр.

    Полторак так же добавил, что в 2014 году в хранилище вблизи Калиновки было выделено 500 тыс грн, а в этом году на этот объект выделено 25 млн грн.

    Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

    Ранее начальник ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что пожар на военном складе под Винницей локализован.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия взрывов боеприпасов на военном складе в Винницкой области. Павловка
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Урок в образовательном учреждении
    Реформа образования: необратимые последствия
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?