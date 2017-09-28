Полторак рассказал, сколько боеприпасов находилось в Калиновке

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. На складах боеприпасов в Калиновке находилось 83 тыс. тонн боеприпасов, но из них только 68 тонн были готовы к применению, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Этот арсенал потенциально мог принять 140 тыс. тонн. Там находилось 83 тыс. тонн (боеприпасов — Ред.)", — сообщил Полторак.

По его словам, 68 тонн — это были боеприпасы, готовые к применению, остальное — это компоненты к боеприпасам и металлолом.

"В настоящее время распространение пожара приостановлено, локализавано. Есть задымление территории. Но открытого огня нет. В последние часы нет и взрывов на территории хранилища", — сообщил министр.

Полторак так же добавил, что в 2014 году в хранилище вблизи Калиновки было выделено 500 тыс грн, а в этом году на этот объект выделено 25 млн грн.

Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. В результате происшествия пострадали два человека. Открыто уголовное производство по статье "диверсия".

Ранее начальник ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что пожар на военном складе под Винницей локализован.