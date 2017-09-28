В ГПУ считают, что Лавринович может сбежать из Украины

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Освобожденный из-под стражи экс-министр юстиции Александр Лавринович покинет территорию Украины, считает старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской.

"Мы неоднократно подчеркивали наличие риска побега Лавриновича. Особенно учитывая факт, что трое подозреваемых по этому делу уже скрылись(…) Риск побега является очень высоким. Поэтому всю ответственность за возможный побег Лавриновича или препятствование иным способом будет нести эта коллегия судей. Мы сделали все от нас зависящее", — сказал он в интервью "Громадське радио".

Накануне Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката Лавриновича и отменил решение Печерского районного суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца.

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В начале сентября Александра Лавриновича в Генпрокуратуре официально уведомили, что он является подозреваемым в уголовном деле "о конституционном перевороте 2010 года", когда Конституционный суд Украины вернул президентско-парламентскую форму правления, расширив полномочия главы государства.