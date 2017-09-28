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    Политика

    В ГПУ считают, что Лавринович может сбежать из Украины

    (обновлено: )106
    В ГПУ отметили, что уже неоднократно подчеркивали наличие риска побега Лавриновича, особенно учитывая факт, что трое подозреваемых по этому делу уже скрылись.
    Александр Лавринович. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Освобожденный из-под стражи экс-министр юстиции Александр Лавринович покинет территорию Украины, считает старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской.

    Василий Вакаров
    Facebook Василия Вакарова
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    "Мы неоднократно подчеркивали наличие риска побега Лавриновича. Особенно учитывая факт, что трое подозреваемых по этому делу уже скрылись(…) Риск побега является очень высоким. Поэтому всю ответственность за возможный побег Лавриновича или препятствование иным способом будет нести эта коллегия судей. Мы сделали все от нас зависящее", — сказал он в интервью "Громадське радио".

    Накануне Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката Лавриновича и отменил решение Печерского районного суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца.

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    В начале сентября Александра Лавриновича в Генпрокуратуре официально уведомили, что он является подозреваемым в уголовном деле "о конституционном перевороте 2010 года", когда Конституционный суд Украины вернул президентско-парламентскую форму правления, расширив полномочия главы государства.

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