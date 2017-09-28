наверх
28.09.201706:54
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Лавринович похвалил судей, которые выпустили его из СИЗО

    (обновлено: )10401
    По словам бывшего министра юстиции, в среду он увидел увидел "реальное судебное заседание с соревнованием аргументов, с уточняющими вопросами судей, которые хотели понять".
    Александр Лавринович в зале суда, 27 сентября 2017
    Elena Lukash/Facebook

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Экс-министр юстиции Александр Лавринович подтвердил, что вышел из СИЗО после решения Апелляционного суда.  

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Антироссийскость Порошенко

    Накануне Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката Лавриновича и отменил решение Печерского районного суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца.

    Читайте также: Экс-министра юстиции Лавриновича арестовали без внесения залога

    "Я сейчас дома, а не в Лукьяновском СИЗО… Сегодня я увидел реальное судебное заседание с соревнованием аргументов, с уточняющими вопросами судей, которые хотели понять, откуда родились мысли украинских прокуроров, когда министр юстиции согласно этого постановления изменил конституционный строй в государстве, единолично изменив нормы Конституции", — сказал Лавринович в комментарии телеканалу "112 Украина".

    Он подчеркнул, что судебное заседание в среду было проведено с соблюдением норм. На вопрос, собирается ли он выезжать из страны, экс-министр ответил: "Если я из Украины не поехал в 2014 году, то только человек, который бы хотел меня вытолкнуть, таких было много, может думать, что я это сделаю сейчас". 

    В начале сентября Александра Лавриновича в Генпрокуратуре официально уведомили, что он является подозреваемым в уголовном деле "о конституционном перевороте 2010 года", когда Конституционный суд Украины вернул президентско-парламентскую форму правления, расширив полномочия главы государства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Степан Полторак о взрывах на складах в Калиновке. Видео
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Министерство образования и науки Украины
    Реформа образования: необратимые последствия
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?