Лавринович похвалил судей, которые выпустили его из СИЗО

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Экс-министр юстиции Александр Лавринович подтвердил, что вышел из СИЗО после решения Апелляционного суда.

Накануне Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката Лавриновича и отменил решение Печерского районного суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца.

Читайте также: Экс-министра юстиции Лавриновича арестовали без внесения залога

"Я сейчас дома, а не в Лукьяновском СИЗО… Сегодня я увидел реальное судебное заседание с соревнованием аргументов, с уточняющими вопросами судей, которые хотели понять, откуда родились мысли украинских прокуроров, когда министр юстиции согласно этого постановления изменил конституционный строй в государстве, единолично изменив нормы Конституции", — сказал Лавринович в комментарии телеканалу "112 Украина".

Он подчеркнул, что судебное заседание в среду было проведено с соблюдением норм. На вопрос, собирается ли он выезжать из страны, экс-министр ответил: "Если я из Украины не поехал в 2014 году, то только человек, который бы хотел меня вытолкнуть, таких было много, может думать, что я это сделаю сейчас".

В начале сентября Александра Лавриновича в Генпрокуратуре официально уведомили, что он является подозреваемым в уголовном деле "о конституционном перевороте 2010 года", когда Конституционный суд Украины вернул президентско-парламентскую форму правления, расширив полномочия главы государства.