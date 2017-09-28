наверх
28.09.201705:23
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Чубаров инициирует закрытие в Украине всех российских госорганизаций

    (обновлено: )5310
    По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа и народного депутата, "любые государственные российские структуры, которые работают на украинской территории, не имеют на это права".
    Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
    УНИАН

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров ("Блок Петра Порошенко") инициирует закрытие в Украине Россотрудничества и других российских организаций.

    Флаг Украины. Архивное фото
    УНИАН
    Кругом одни враги. Украина поссорилась со всем миром

    "В последние месяцы в Крыму ежедневно наращиваются репрессии, это конкретные люди, их дети, родственники… Я утверждаю, что наша нерешительность в некоторых сферах является если не главной, то одной из причин того, что над нашими гражданами Россия так жестоко издевается… И на следующей неделе я буду поднимать перед своими коллегами вопрос, а что у нас здесь, в Украине, делает Россотрудничество и аффилированные с ним организации. Почему у нас присутствуют российские организации? Почему мы их просто не закроем законом либо другими решениями? Это вопрос к Министерству иностранных дел. Мы так это не можем оставить, ибо нас в Крыму уже уничтожают не по одному, а целыми группами. И поэтому мы объявим некоторые новые инициативы и будем просить поддержки у правительства, а если там не найдем, будем просить у политиков", — заявил Чубаров, слова которого приводит "Укринформ".

    "Россотрудничество в Украине должно быть закрыто, любые государственные российские структуры, которые работают на украинской территории, не имеют на это права", — добавил он. 

    Чубаров назвал верхом цинизма ссылки на Договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Украиной в заявлении Государственной думы РФ по поводу нового закона об образовании, а также комментарии по этому поводу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

    Читайте также — Язык изъять! Русскоговорящие регионы Украины в тени реформы образования

    "В данном договоре о дружбе и стратегическом партнерстве есть статьи, где говорится о том, что государства-стороны признают и соблюдают границы друг друга. Песков говорит, что "с юридической точки зрения документ остается в силе, он не был денонсирован. Соответственно, с правовой точки зрения, апеллирование к действующему документа де-юре является нормальной практикой". Несмотря на данный договор и кучу международных актов они нарушили границы, вторглись на нашу землю — и мы ничего не можем сделать, и мир нам в этом не помогает эффективно. Они ссылаются на данный договор для того, чтобы усилить свои позиции", — сказал нардеп.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке. Эвакуация населения
    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Реформа образования: необратимые последствия
    На месте нападения на дом главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?