Чубаров инициирует закрытие в Украине всех российских госорганизаций

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров ("Блок Петра Порошенко") инициирует закрытие в Украине Россотрудничества и других российских организаций.

"В последние месяцы в Крыму ежедневно наращиваются репрессии, это конкретные люди, их дети, родственники… Я утверждаю, что наша нерешительность в некоторых сферах является если не главной, то одной из причин того, что над нашими гражданами Россия так жестоко издевается… И на следующей неделе я буду поднимать перед своими коллегами вопрос, а что у нас здесь, в Украине, делает Россотрудничество и аффилированные с ним организации. Почему у нас присутствуют российские организации? Почему мы их просто не закроем законом либо другими решениями? Это вопрос к Министерству иностранных дел. Мы так это не можем оставить, ибо нас в Крыму уже уничтожают не по одному, а целыми группами. И поэтому мы объявим некоторые новые инициативы и будем просить поддержки у правительства, а если там не найдем, будем просить у политиков", — заявил Чубаров, слова которого приводит "Укринформ".

"Россотрудничество в Украине должно быть закрыто, любые государственные российские структуры, которые работают на украинской территории, не имеют на это права", — добавил он.

Чубаров назвал верхом цинизма ссылки на Договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Украиной в заявлении Государственной думы РФ по поводу нового закона об образовании, а также комментарии по этому поводу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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"В данном договоре о дружбе и стратегическом партнерстве есть статьи, где говорится о том, что государства-стороны признают и соблюдают границы друг друга. Песков говорит, что "с юридической точки зрения документ остается в силе, он не был денонсирован. Соответственно, с правовой точки зрения, апеллирование к действующему документа де-юре является нормальной практикой". Несмотря на данный договор и кучу международных актов они нарушили границы, вторглись на нашу землю — и мы ничего не можем сделать, и мир нам в этом не помогает эффективно. Они ссылаются на данный договор для того, чтобы усилить свои позиции", — сказал нардеп.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.