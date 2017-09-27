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    Политика

    Языковой вопрос. Киев не намерен учитывать замечания Москвы

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    Реформа образования: необратимые последствия (120)

    (обновлено: )15102
    У Российской Федерации вообще разные, абсолютно странные реакции и позиции относительно того, как развивается государство Украина, считает министр образования и науки Лилия Гриневич.
    Защитники украинского языка. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что Киев не намерен ориентироваться на замечания РФ по закону об образовании.

    В понедельник президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, он вступит в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.

    Подписание закона. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    Закон о дискриминации. Порошенко все-таки подписал закон об образовании

    "У Российской Федерации вообще разные, абсолютно странные реакции и позиции относительно того, как развивается государство Украина. Мы не можем ориентироваться на позицию государства-агрессора. Для нас самое главное — это защита интересов украинских граждан, независимо от их национального происхождения", — цитирует Гриневич информационное агентство УНИАН.

    В соответствии с новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

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    Киев постоянно обвиняет Москву во вмешательстве в дела Украины, называя Россию страной-агрессором. РФ это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. 

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