Суд отпустил экс-министра Лавриновича из-под стражи

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Апелляционный суд освободил из-под стражи экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича, арестованного в рамках дела о "конституционном перевороте 2010 года".

Ранее суд арестовал Лавриновича до 2 ноября. Защита экс-министра заявила, что обжалует избранную ему меру пресечения.

"Александр Лавринович и его Защита смогли добиться отмены решения суда в апелляции, и он СВОБОДЕН. И будет свободен! Склоняю голову перед мужеством судей. Благодарю всех, кто поддерживал!" — написала экс-министр юстиции Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

Елена Лукаш/Facebook, 27 сентября 2017

Елена Лукаш/Facebook, 27 сентября 2017

Ранее Лавриновича в Генпрокуратуре официально уведомили, что он является подозреваемым в уголовном деле "о конституционном перевороте 2010 года", когда Конституционный суд Украины вернул президентско-парламентскую форму правления, расширив полномочия главы государства. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что статус подозреваемого в этом деле также имеет экс-президент страны Виктор Янукович. По версии генпрокурора, Лавринович и Янукович совместно с другими лицами осуществили "захват государственной власти", незаконно изменив Конституцию.

Elena Lukash/Facebook Александр Лавринович в зале суда, 27 сентября 2017

В середине 2010 года 252 депутата (фракция Партии регионов и их союзники в парламенте) направили в Конституционный суд Украины запрос с требованием отмены конституционной реформы 2004 года. Таким образом они хотели вернуть президентско-парламентскую форму правления, что расширило бы полномочия Януковича.

Максим Лавринович/Facebook Александр Лавринович после освобождения из-под стражи, 27 сентября 2017

В сентябре 2010 года Конституционный суд поддержал инициативу Партии регионов и вернул Конституцию в редакции 1996 года. Это произошло вопреки закону, так как, по Конституции Украины, изменения в ее тексте могут быть приняты только Радой, то есть требуется провести голосование на двух сессиях с соблюдением всех процедур (в частности, согласно редакциям Основного закона и 1996, и 2004 годов, требуется, чтобы за изменения Конституции проголосовало "конституционное большинство" в 300 голосов). В 2014 году Верховная Рада отменила это решение, вернув действие Конституции 2004 года.