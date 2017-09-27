Гройсман: ситуация на складе под Винницей сложная, но контролируемая

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Ситуация на складе с боеприпасами в Калиновке Винницкой области контролируется ГСЧС, Нацполицией и Минобороны, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Возгорание с последующей детонацией боеприпасов на военном складе близ пгт Калиновка в Винницкой области произошло около 22.00 во вторник, 26 сентября. По данным полиции, жителей села Калиновка и соседних сел эвакуировали. По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

"Мобилизованы все службы, все работают, ситуация контролируемая, принимаются меры по тушению пожара, мобилизована техника и личный состав. Сейчас все делают все возможное. Каждое подразделение выполняет свои функции — ГСЧС, Нацполиция, Минобороны", — сказал Гройсман, находясь в Виннице.

Он подчеркнул, что ситуация серьезная, но у правительства уже имеется опыт разрешения подобных проблем, и сейчас главное, чтобы никто не пострадал.

"Сейчас проводится эвакуация людей, вся территория в радиусе 5 километров отрабатывается. Транспорта достаточно, чтобы перевезти граждан, которые захотят уехать, в безопасное место. Уже развернуты три пункта размещения людей, там есть все необходимое. Все будет хорошо. Я попросил бы не разгонять панику", — сказал он.

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Гройсман также отметил, что сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего. По его словам, вероятно, речь идет о внешних факторах.

"Впрочем, это будут комментировать компетентные органы. Сейчас главное — позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия события", — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Генеральном штабе ВСУ не исключают возможность диверсии как основной причины возникновения пожара на складах в Калиновке под Винницей.