В Раде хотят ввести акциз на "энергетики"

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 7019 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом отдельных товаров", который предусматривает введение акциза на безалкогольные энергетические напитки.

Предлагается отнести безалкогольные энергетические напитки к подакцизным товарам, установив на них ставку акцизного налога в размере 7 грн за 1 литр напитка.

"Указанное будет способствовать увеличению поступлений акцизного налога при одновременном уменьшении объемов потребления энергетических напитков", — отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроектом предлагается начать практику налогообложения энергетических напитков, содержащих кофеин.

"Принятие законопроекта позволит увеличить объемы поступлений акцизного налога в бюджет за счет увеличения объемов легального производства водки и коньяка, а также расширение перечня подакцизных дополнив его энергетическими напитками, содержащими кофеин и который вреден для здоровья", — считают авторы проекта.

Ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики будет инициировать введение в Украине акцизной марки на книги из РФ.