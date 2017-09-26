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    Политика

    В Раде хотят ввести акциз на "энергетики"

    (обновлено: )73
    Авторы законопроекта отмечают, что документ позволит увеличить объемы поступлений акцизного налога в бюджет за счет увеличения объемов легального производства водки и коньяка, а также расширение перечня подакцизных дополнив его энергетическими напитками.
    Бутылки. Архивное фото
    RIA News Николай Хижняк

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 7019 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом отдельных товаров", который предусматривает введение акциза на безалкогольные энергетические напитки. 

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Предлагается отнести безалкогольные энергетические напитки к подакцизным товарам, установив на них ставку акцизного налога в размере 7 грн за 1 литр напитка.

    "Указанное будет способствовать увеличению поступлений акцизного налога при одновременном уменьшении объемов потребления энергетических напитков", — отмечается в пояснительной записке к документу.

    Законопроектом предлагается начать практику налогообложения энергетических напитков, содержащих кофеин.

    "Принятие законопроекта позволит увеличить объемы поступлений акцизного налога в бюджет за счет увеличения объемов легального производства водки и коньяка, а также расширение перечня подакцизных дополнив его энергетическими напитками, содержащими кофеин и который вреден для здоровья", — считают авторы проекта. 

    Ранее сообщалось, что Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики будет инициировать введение в Украине акцизной марки на книги из РФ.

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