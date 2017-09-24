Суд арестовал все имущество экс-министра Захарченко

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. На все движимое и недвижимое имущество, а также средства в украинских банках бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко наложен арест.

Сделано это в результате расследования Генеральной прокуратурой уголовных производств по подозрению Виталия Захарченко в ряде преступлений, сообщили в ГПУ.

Арест наложен на все выявленное, на настоящее время, движимое, недвижимое имущество подозреваемого и денежные средства, размещенные в банковских учреждениях на территории Украины, говорится в сообщении.

Виталия Захарченко, вместе с бывшим главой СБУ Александром Якименко и Виктором Януковичем обвиняют в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений во время событий Евромайдана.

Напомним, в январе суд дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу о незаконном лишении свободы помощника предстоятеля УПЦ Московского патриархата Александра Драбинко.