наверх
24.09.201714:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Суд арестовал все имущество экс-министра Захарченко

    (обновлено: )12701
    Как отмечается, арест наложен на все выявленное, на настоящее время, движимое, недвижимое имущество подозреваемого и денежные средства, размещенные в банковских учреждениях на территории Украины.
    Виталий Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 сен – РИА Новости Украина. На все движимое и недвижимое имущество, а также средства в украинских банках бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко наложен арест.

    Василий Вакаров
    Facebook Василия Вакарова
    "Золото Януковича" вернется в Украину, как деньги Лазаренко - юрист

    Сделано это в результате расследования Генеральной прокуратурой уголовных производств по подозрению Виталия Захарченко в ряде преступлений, сообщили в ГПУ.

    Арест наложен на все выявленное, на настоящее время, движимое, недвижимое имущество подозреваемого и денежные средства, размещенные в банковских учреждениях на территории Украины, говорится в сообщении.

    Виталия Захарченко, вместе с бывшим главой СБУ Александром Якименко и Виктором Януковичем обвиняют в организации совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений во время событий Евромайдана.

    Напомним, в январе суд дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу о незаконном лишении свободы помощника предстоятеля УПЦ Московского патриархата Александра Драбинко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пиротехники изъяли 150 взрывоопасных предметов при ликвидации последствий пожара на военном складе вблизи Мариуполя в Донецкой области
    Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Экспериментальная школа в Одессе
    Реформа образования: необратимые последствия