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    Сегодня Украина отодвинута на второй план - эксперт

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    Ситуация с Северной Кореей сейчас гораздо больше интересует мир, чем Украина, поскольку это - настоящая угроза. Об этом в эфире "ГС" заявил политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 24 сен — РИА Новости Украина. Выборы на территориях Донецкой и Луганской областей — возможны. Для этого необходимо разрешить введение миротворческих сил ООН. Так считает спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Уолкер. 

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    Какова вероятность, что вопрос введения миротворцев будет согласован с участием США и России в ближайшее время, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "Мы сегодня — немного на втором плане, несмотря на то, что вопрос остается крайне актуальным, но поскольку его решения очевидного — нет, то, несмотря на всю актуальность, мы сегодня отодвинуты на второй план, поскольку по Сирии существует сотрудничество между США и Россией очень сложное, конфликтное, иногда враждебное, но сотрудничество. Ситуация с Северной Кореей больше интересует мир, потому что, действительно, Северная Корея угрожает миру, и это — более важно. Мы сегодня, к сожалению, в связи с тем, что отсутствует перспектива решения этого конфликта, немного находимся в тени, Украина не является главной картой", — отметил Бортник.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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