Богомолец метит в кресло президента, а не министра - политтехнолог

КИЕВ, 23 сен — РАИ Новости Украина. Во вторник, 19 сентября, возле Верховной Рады протестовали украинские медики. Предупредительную акцию работников медицинской отрасли анонсировала председатель парламентского комитета здравоохранения Ольга Богомолец. Она заявила, что профсоюзы медработников будут протестовать до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

В экспертном сообществе бытует мнение, что за этими протестами стоят министерские амбиции Богомолец.

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По этому поводу высказалась политтехнолог Екатерина Одарченко в эфире радиостанции Голос Столицы.

"По моему убеждению, у Ольги Богомолец с ее существующим президентским рейтингом не высоким, амбиции больше, чем министр. То есть у граждан есть понимание ее как узкопрофильного специалиста медицинского, но я убеждена, что амбиции на президентское кресло у нее есть. Единственное, что общественное восприятие и эта амбиция пока что не сходится в одну картинку", — заявила политтехнолог.

Напомним, ранее Ольга Богомолец сообщила о большом числе суицидов среди военных после увольнения.