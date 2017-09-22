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    Политика

    Королевская удочерила девочку из Славянска

    (обновлено: )31420
    Изначально СМИ сделали выводы, 42-летняя Наталья и ее супруг около года скрывали пополнение в семье. И что о беременности Натальи знали только близкие и родные люди.
    Наталья Королевская удочерила Машу из Славянска
    Фото со страницы Натальи Королевской в Facebook

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Несколько дней назад Наталья Королевская, народный депутат от "Оппозиционного блока", выставила у себя на страничке в социальной сети Facebook фото со своим мужем и маленькой девочкой. "С Днем рождения, любимая доченька!", — подписала она фото с малышкой.

    Многие СМИ подхватили этот семейный снимок и сделали выводы, что 42-летняя Наталья и ее супруг Юрий около года скрывали пополнение в семье. И что о беременности Натальи знали только близкие и родные люди.

    "Стране" стали известны подробности о девочке Маше, которой на днях исполнился годик. Как рассказали в ближнем окружении Королевской, малышку одна удочерила.

    Напомним, 2 июня в Одессе неизвестные облили зеленкой Наталью Королевскую в ходе съезда женщин юга Украины. После чего депутат направилась в больницу.

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