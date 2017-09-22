Гройсман инициирует проверку АМКУ за срыв тендеров для таможни

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Премьер Украины Владимир Гройсман в пятницу заявил, что инициирует проверку работы руководства Антимонопольного комитета из-за срыва тендеров на закупку сканеров для таможни, по его мнению, таким образом ведомство прикрывает контрабанду.

По словам Гройсмана, государственная фискальная служба объявила тендер на закупку сканеров для того, чтобы вести учет товаров, которые провозятся через границу. Однако Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отменил этот тендер.

"Это преступление против государства, против поступлений в госбюджет. Это преступление, которое прикрывает контрабанду. Я буду разбираться, и если увижу заговор, а об этом уже говорит вся страна, АМКУ стал второй тендерной палатой в Украине, я буду ставить вопрос об увольнении руководителя АМКУ", — заявил Гройсман, выступая в ходе "часа вопросов к правительству" в Раде.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил ранее, что его зависимость от президента Петра Порошенко преувеличена.