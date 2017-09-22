наверх
22.09.201710:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко в пятницу отправится с визитом в Канаду

    (обновлено: )2202
    Как отмечается, запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. 22-23 сентября Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Канаду, сообщает пресс-служба президента.

    Запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов.

    Читайте также: Бег по кругу. Главное из выступления Порошенко в ООН

    Также украинский президент примет участие в торжественной церемонии открытия "Игр непокоренных", где впервые будет выступать национальная сборная Украины.

    В программе визита запланирована встреча с представителями украинских организаций Канады.

    Как сообщалось, во время встречи Порошенко договорился с Трампом о поддержке реформ в Украине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Клаус Йоханнис
    Реформа образования: необратимые последствия
    Досрочные парламентские выборы в Каталонии. Архивное фото
    Референдум в Каталонии: обыски, аресты