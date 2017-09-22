Порошенко в пятницу отправится с визитом в Канаду

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. 22-23 сентября Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Канаду, сообщает пресс-служба президента.

Запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов.

Читайте также: Бег по кругу. Главное из выступления Порошенко в ООН

Также украинский президент примет участие в торжественной церемонии открытия "Игр непокоренных", где впервые будет выступать национальная сборная Украины.

В программе визита запланирована встреча с представителями украинских организаций Канады.

Как сообщалось, во время встречи Порошенко договорился с Трампом о поддержке реформ в Украине.