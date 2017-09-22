Тука: альтернативы Порошенко нет

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Среди украинцев немало честных, порядочных людей, которые могут оказаться значительно лучшими президентами, чем Петр Порошенко. Однако выбирать приходится из реальных кандидатов. На сегодня из реальных кандидатов альтернативы Порошенко нет. Об этом заявил Георгий Тука, пишет zik.ua.

Смотрите также: Порошенко и Трамп: как проходили переговоры двух президентов

Он подчеркнул, что не принадлежит к категории людей, которые "очаровываются" кем-либо.

"Я, пожалуй, тот счастливый человек, который практически никогда не разочаровывается. Поэтому я не могу сказать, что я горю в восторге от президента Украины, но, как человек, который пытается хотя бы быть объективным, я считаю, что сегодня я не вижу, по крайней мере, альтернативы Петру Порошенко", — заявил он.

Напомним, в четверг в Нью-Йорке прошла встреча президентов Украины и США. Ранее сообщалось, что Порошенко поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за признание достигнутого прогресса.