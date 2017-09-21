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    Политика

    Замглавреда "Страны" внесли в "чистилище" сайта "Миротворец"

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (408)

    (обновлено: )9101
    По словам заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой, внесение в списки сайта произошло после публикации репортажа о поездке экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из Польши в Украину.
    Замглавреда Страны Светлана Крюкова
    Facebook Svetlana Kryukova

    КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. На сайте "Миротворец" в среду, 20 сентября, появились данные Светланы Крюковой — заместителя главного редактора "Страны", сообщила журналистка в Facebook.

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    Сайт "Миротворец" - это инструмент дискредитации

    Ранее руководитель скандального ресурса Роман Зайцев объявил о внесении Светланы на "Миротворец" пять дней назад, но ее профиль появился там только сегодня. 

    Крюкову обвиняют в "сознательном нарушении Государственной границы Украины". Внесение в списки сайта произошло после публикации репортажа Светланы о поездке Саакашвили из Польши в Украину. Крюкова после внесения на "Миротворец" пообещала, что "сейчас очень весело будет". 

    "Сегодня утром один провластный политтехнолог пошутил, что скоро на базе Миротворца будут формировать списки кандидатов в Раду. После внесения туда Саакашвили, Наливайченко и Тимошенко. Сегодня в базу Миротворца внесли меня. За репортаж о Саакашвили — как Страна провожала его до Польской границы. Спасибо за признание. Однако ответственно заявляю — в политику идти не планирую. Не старайтесь. А Миротворцу и Геращенко — большое спасибо. Вам там со мной и Петросяном сейчас очень весело будет:)", — написала заместитель главного редактора "Страны" в Facebook.

    Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало украинские власти расследовать деятельность сайта "Миротворец", известного скандальными публикациями, в которых обнародованы персональные данные журналистов.

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