Замглавреда "Страны" внесли в "чистилище" сайта "Миротворец"

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. На сайте "Миротворец" в среду, 20 сентября, появились данные Светланы Крюковой — заместителя главного редактора "Страны", сообщила журналистка в Facebook.

Ранее руководитель скандального ресурса Роман Зайцев объявил о внесении Светланы на "Миротворец" пять дней назад, но ее профиль появился там только сегодня.

Крюкову обвиняют в "сознательном нарушении Государственной границы Украины". Внесение в списки сайта произошло после публикации репортажа Светланы о поездке Саакашвили из Польши в Украину. Крюкова после внесения на "Миротворец" пообещала, что "сейчас очень весело будет".

"Сегодня утром один провластный политтехнолог пошутил, что скоро на базе Миротворца будут формировать списки кандидатов в Раду. После внесения туда Саакашвили, Наливайченко и Тимошенко. Сегодня в базу Миротворца внесли меня. За репортаж о Саакашвили — как Страна провожала его до Польской границы. Спасибо за признание. Однако ответственно заявляю — в политику идти не планирую. Не старайтесь. А Миротворцу и Геращенко — большое спасибо. Вам там со мной и Петросяном сейчас очень весело будет:)", — написала заместитель главного редактора "Страны" в Facebook.

Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало украинские власти расследовать деятельность сайта "Миротворец", известного скандальными публикациями, в которых обнародованы персональные данные журналистов.