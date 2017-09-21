Обострение ситуации в Одессе приведет к досрочным выборам - Бортник

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Накануне во время столкновений в Одессе пострадали 36 правоохранителей. Представители патриотических партий пытались прорваться на сессию горсовета, однако их не пропускала муниципальная охрана. Митингующие требовали отставки мэра Одессы Геннадия Труханова и наказания виновных чиновников в связи с пожаром в лагере "Виктория", где на прошлой неделе погибли трое детей.

Чего добиваются правые политические силы, провоцируя стычки с силовиками, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"У правых в данной ситуации перспектив нет. Они здесь — инструмент. Я думаю, что если им удастся серьезно расшатать ситуацию в Одессе, то может быть принято решение о роспуске местного совета и о досрочных выборах мэра в Одессе. Это является главной целью… Если, не дай Бог, будут какие-то жертвы в этом конфликте между силовиками и радикалами или будет захвачена или блокирована деятельность городского совета и городской головы", — описал возможный сценарий развития событий Бортник.

Ранее сообщалось, что вице-мэр Одессы уволилась после пожара в детском лагере.

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