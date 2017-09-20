Суд отпустил экс-мэра Славянска под домашний арест

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Ленинский суд Харькова в среду, 20 сентября, отпустил экс-мэра Славянска Нелю Штепу под домашний арест с необходимостью носить электронный браслет. Об заявили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Отмечается, что суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении содержания Штепы под стражей и изменил ей меру пресечения.

"Прокуратура настаивала на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку Уголовный процессуальный кодекс Украины не предусматривает других видов меры пресечения для подозреваемых по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства). Кроме того, по мнению процессуальных руководителей в этом уголовном производстве, возможные риски актуализируются в связи с изменением меры пресечения. Позицию суда прокуратура комментировать не может, к тому же озвучена только резолютивная часть решения", — отметили в прокуратуре.

Суд обязал Штепу находиться под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета. Кроме того, после выхода на свободу Штепа обязана постоянно пребывать в Славянске.

Штепа уже вышла из Харьковского СИЗО с электронным браслетом на ноге, выкрикнув "Слава Украине".

Бывший мэр Славянска была задержана 11 июля 2014 года и заключена под стражу в Харькове. Власти сочли Штепу не подпадающей под закон об амнистии, принятый Верховной Радой в сентябре 2014 года. Она обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению референдума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности групп и организаций ополченцев.