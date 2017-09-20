Языковой скандал. Украина и Румыния обсудили закон об образовании

МИД Украины

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Главы МИД Украины и Румынии Павел Климкин и Теодор Мелешкану на полях ГА ООН в среду обсудили вопрос размещения миротворцев ООН в Донбассе и закон об образовании в Украине, который вызвал дискуссии из-за нормы о языке обучения, сообщила в среду пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Стороны отдельно обсудили недавно принятый в Украине закон об образовании. Климкин отметил, что Украина продолжает обеспечивать культурные и языковые права нацменьшинств. По его словам, принятый закон не ограничивает изучение английского языка или общеобразовательных предметов на румынском языке, вместо этого он создает необходимые предпосылки для изучения украинского языка.

По словам Климкина, "новый закон направлен на создание дополнительных возможностей для самореализации представителей национальных меньшинств, в частности, для получения высшего образования в украинских университетах". Собеседники договорились о проведении двусторонних консультаций между профильными ведомствами по вопросу языка образования в Украине в школах нацменьшинств.

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

Кроме того, Климкин заявил, что Киев выступает категорически против расположения миротворцев только вдоль линии разграничения, опасаясь того, что это приведет к замораживанию конфликта и возникновению новой "серой" зоны в Европе. Мелешкану заявил о полной поддержке позиции Киева в вопросе миротворцев в Донбассе. Он подчеркнул важность восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

"Он (Климкин — ред.) отметил, что миротворцы ООН должны быть размещены по всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в том числе вдоль временно неконтролируемой части российско-украинской границы", — говорится в сообщении МИД Украины.