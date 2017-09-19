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    Политика

    Турчинов назвал причину отсутствия Лукашенко на учениях "Запад-2017" в РФ

    Тема:

    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (46)

    (обновлено: )28302
    Секретарь Совета безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что белорусский президент отказался ехать в Россию из-за "вызывающего поведения российских военнослужащих в отношении граждан Беларуси".
    Александр Турчинов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил свой визит в Россию на военные учения "Запад-2017" из-за вызывающего поведения российских военнослужащих по отношению к белорусам, заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

    Путин на учениях Запад-2017
    Канал RT на Youtube
    Путин с чаем и биноклем понаблюдал за учениями "Запад-2017"

    Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, по официальным данным, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, как ранее сообщало Минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.

    По словам Турчинова, реальный масштаб привлеченных к учениям войск значительно превышает официально анонсированный.

    По состоянию на 19 сентября, по данным СНБО, реальная численность участников всех мероприятий оценивается в 120 000 человек, свыше 10 000 ед. боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса. Самые крупные по объему военные маневры запланированы на 18-20 сентября

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    "Предполагалось, что во время финальной части учений президенты РФ и Беларуси совместно посетят один из полигонов на территории России. Однако вследствие роста протестных настроений в Беларуси, связанных с проведением учений "Запад-2017", и из-за вызывающего поведения российских военнослужащих в отношении граждан Беларуси, президент Лукашенко отменил свою поездку в Россию и принял решение наблюдать за обучением исключительно на полигоне в Беларуси", — заявил Турчинов, которого цитирует пресс-служба СНБО. 

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    Отметим, ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют посетить стратегические командно-штабные учения "Запад-2017" на одном из полигонов на территории РФ. Однако уже 15 сентября стало известно, что Лукашенко может не приехать в Россию

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