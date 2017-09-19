Порошенко: Украина с 2015 года не отдает ни сантиметра территории

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина с 2015 года не отдает ни одного сантиметра своей территории.

Об этом Порошенко сказал во время выступления в Военной академии США "Вест Пойнт", передает УНИАН.

"Я вижу действительно практические результаты, я вижу, что координация лучше работает, тактика улучшается, и с 2015 года мы уже не отдаем ни одного сантиметра территорий. Это является доказательством нашей успешной кооперации (Украина и США — ред.)", — заявил он.

Как сообщалось ранее, принятый сенатом США проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год предполагает выделение $500 млн "для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах".

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.