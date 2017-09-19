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    Политика

    Порошенко: Украина с 2015 года не отдает ни сантиметра территории

    (обновлено: )20705
    Порошенко заявил, что видит действительно практические результаты от сотрудничество Украины и США: "Координация лучше работает, тактика улучшается, и с 2015 года мы уже не отдаем ни одного сантиметра территорий".
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина с 2015 года не отдает ни одного сантиметра своей территории.

    Открытие сессии генеральной ассамблеи ООН. Архивное фото
    Сайт президента Украины
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    Об этом Порошенко сказал во время выступления в Военной академии США "Вест Пойнт", передает УНИАН.

    "Я вижу действительно практические результаты, я вижу, что координация лучше работает, тактика улучшается, и с 2015 года мы уже не отдаем ни одного сантиметра территорий. Это является доказательством нашей успешной кооперации (Украина и США — ред.)", — заявил он.

    Как сообщалось ранее, принятый сенатом США проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год предполагает выделение $500 млн "для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах".

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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