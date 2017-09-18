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    Порошенко: закон об образовании не запрещает изучать языки нацменьшинств

    Тема:

    Реформа образования: необратимые последствия (73)

    (обновлено: )20607
    Президент Петр Порошенко заявил, что "мы никому не запрещаем изучать языки национальных меньшинств, но каждый ребенок, который закончил украинскую школу, должен свободно владеть украинским языком, который мы должны защитить в Украине".
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Новый закон об образовании не запрещает изучение языка национальных меньшинств в Украине, но каждый ребенок должен владеть украинским, заявил президент Петр Порошенко во время встречи с лидерами украинской общины и крымско-татарских организаций США в Нью-Йорке.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

    "Неделю назад мы провели очень важную образовательную реформу. Мы возвращаем в Украине украинскую школу — это очень просто. Причем мы никому не запрещаем изучать языки национальных меньшинств, но каждый ребенок, который закончил украинскую школу, должен свободно владеть украинским языком, который мы должны защитить в Украине. Этого никогда не делалось раньше", — цитирует Порошенко украинское бюро "Радио Свобода".

    Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях.

    В Москве также считают, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает Конституцию Украины и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Киев заявил, что направит на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.

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