Консула РФ не пустили в суд на оглашение приговора по делу "2 мая" в Одессе

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КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Активисты не пустили российского консула в здание суда в Одесской области на оглашение приговора по уголовному делу о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, сообщило в понедельник интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на видео в интернете с места событий.

По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходили 19 обвиняемых, пять из них находились в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов Антимайдана, которых обвиняли в провоцировании своих сторонников к действиям против участников Евромайдана. При этом двое из погибших считаются активистами Евромайдана, а четверо — сторонниками Куликова поля. Ильичевский суд Одесской области (находится в Черноморске, который до переименования в 2016 году носил название Ильичевск) в понедельник признал сторонников Антимайдана невиновными, однако двух из них задержали по новому обвинению. Среди задержанных — россиянин Евгений Мефедов.

"Под судом в Черноморске, где сегодня оправдали активистов Антимайдана по делу "2 мая", национал-патриоты не впустили в здание суда консула России. Консул, предположительно, приехал к единственному гражданину РФ среди обвиняемых — Евгению Мефедову", — говорится в публикации издания.

Как отмечается в сообщении, активисты встретили консула на улице и потребовали у него уйти, так и не пропустив в здание суда.

В посольстве РФ в Украине РИА Новости сообщили, что пока не комментируют эту информацию.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.