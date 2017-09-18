Украина и Китай наладят совместное производство ядерного топлива

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Украина и Китай намерены наладить совместное производство ядерного топлива для нужд украинских АЭС, сообщила в понедельник пресс-служба Минэнерго Украины по итогам встречи замминистра энергетики Натальи Бойко с руководством Китайского национального управления по энергетике.

Бойко отметила, что концепция государственной целевой программы развития предприятий топливно-энергетического комплекса до 2020 года предусматривает строительство завода по производству ядерного топлива.

"Украинская сторона заинтересована и готова сотрудничать с китайскими компаниями, в частности с China National Nuсlear Corporation и China Nuсlear Fuel Corporation по организации взаимовыгодного производства тепловыделяющих сборок для удовлетворения потребностей украинских АЭС", — приводятся слова Бойко на сайте Минэнерго.

По данным ведомства, стороны отметили, что подписание в октябре 2016 года министерством энергетики и угольной промышленности Украины и компанией China National Nuсlear Corporation меморандума о сотрудничестве в области развития предприятий атомно-промышленного комплекса дало толчок к ускорению процессов реализации проектов по добыче урана и производству ядерного топлива.

В свою очередь, представитель госкомпании "Ядерное топливо" Александр Белан сообщил, что по результатам встречи руководства компании с коллегами из China National Nuсlear Corporation в феврале 2017 года стороны разработали и утвердили план действий по созданию совместного производства ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 на Украине.

Основным поставщиком ядерного топлива в Украину является Россия, вместе с тем Киев ведет политику диверсификации и начал загружать на свои АЭС американское топливо.