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    Украина и Китай наладят совместное производство ядерного топлива

    (обновлено: )23212
    В Минэнерго отметили, что Украина заинтересована и готова сотрудничать с китайскими компаниями по организации взаимовыгодного производства тепловыделяющих сборок для удовлетворения потребностей украинских АЭС.
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Украина и Китай намерены наладить совместное производство ядерного топлива для нужд украинских АЭС, сообщила в понедельник пресс-служба Минэнерго Украины по итогам встречи замминистра энергетики Натальи Бойко с руководством Китайского национального управления по энергетике.

    Топливо для АЭС. Архивное фото
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    Бойко отметила, что концепция государственной целевой программы развития предприятий топливно-энергетического комплекса до 2020 года предусматривает строительство завода по производству ядерного топлива.

    "Украинская сторона заинтересована и готова сотрудничать с китайскими компаниями, в частности с China National Nuсlear Corporation и China Nuсlear Fuel Corporation по организации взаимовыгодного производства тепловыделяющих сборок для удовлетворения потребностей украинских АЭС", — приводятся слова Бойко на сайте Минэнерго.

    По данным ведомства, стороны отметили, что подписание в октябре 2016 года министерством энергетики и угольной промышленности Украины и компанией China National Nuсlear Corporation меморандума о сотрудничестве в области развития предприятий атомно-промышленного комплекса дало толчок к ускорению процессов реализации проектов по добыче урана и производству ядерного топлива.

    В свою очередь, представитель госкомпании "Ядерное топливо" Александр Белан сообщил, что по результатам встречи руководства компании с коллегами из China National Nuсlear Corporation в феврале 2017 года стороны разработали и утвердили план действий по созданию совместного производства ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 на Украине.

    Основным поставщиком ядерного топлива в Украину является Россия, вместе с тем Киев ведет политику диверсификации и начал загружать на свои АЭС американское топливо.

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