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    Пожар в Одессе. Вице-премьер созывает оперативный штаб ГСЧС

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    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (29)

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    В Министерстве регионального развития отметили, что то штаб будет проведен по результатам заседания двух местных штабов, состоявшихся ранее.
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В понедельник под председательством вице-премьер-министра — министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко в Одессе состоится заседание оперативного штаба ГСЧС по пожару в детском лагере "Виктория".

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    Об этом сообщает пресс-служба министерства.

    "18 сентября вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко будет находиться с рабочей поездкой в городе Одесса", — говорится в сообщении.

    В Минрегионе отметили, что штаб будет проведен по результатам заседания двух местных штабов, состоявшихся ранее, и по результатам осуществления экспертизы относительно пожара.

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. 

    Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.

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    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
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