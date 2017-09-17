МВД о пожаре в Одессе: не нужно спекулировать на трагедии

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины гарантирует объективность и беспристрастность расследования пожара в детском лагере "Виктория" и наказание виновных в рамках действующего законодательства.

Об этом сообщается на странице МВД Украины на странице в Facebook.

"Мы призываем всех не спекулировать на трагических событиях и не использовать человеческое горе в реализации политических амбиций. Проявите человечность и сострадание к семьям, которые потеряли самое дорогое – детей", – призвали в МВД.

В министерстве напомнили, что открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Также в порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря. Мера пресечения будет избрана судом.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка.

Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.