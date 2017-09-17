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    Политика

    МВД о пожаре в Одессе: не нужно спекулировать на трагедии

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (28)

    (обновлено: )17101
    Министерство внутренних дел Украины призывает всех не спекулировать на трагических событиях в одесском лагере в политических целях.
    На месте пожара в детском лагере в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины гарантирует объективность и беспристрастность расследования пожара в детском лагере "Виктория" и наказание виновных в рамках действующего законодательства.

    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова
    Пожар в детском лагере в Одессе: трагедия по халатности?

    Об этом сообщается на странице МВД Украины на странице в Facebook.

    "Мы призываем всех не спекулировать на трагических событиях и не использовать человеческое горе в реализации политических амбиций. Проявите человечность и сострадание к семьям, которые потеряли самое дорогое – детей", – призвали в МВД.

    В министерстве напомнили, что открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Также в порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря. Мера пресечения будет избрана судом.

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. 

    Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.

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