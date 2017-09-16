Саакашвили анонсировал пикет в Киеве и озвучил свои требования

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Экс-губернатор Одесской области и лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили озвучил три требования к власти, с которыми он присоединится к активистам и соберется в Киеве 17 октября. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

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По его словам, это создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.

"Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. А остальные требования мы будем собирать по всей Украине до 17 числа", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили приехал в Ивано-Франковск. На Вечевой площади в Ивано-Франковске его встретили около двух сотен местных жителей.