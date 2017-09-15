Проект госбюджета на 2018 г зарегистрирован в Раде

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Проект государственного бюджета Украины на 2018 год поступил на рассмотрение в Верховную Раду, сообщается на сайте парламента.

Проект предусматривает рост минимальной зарплаты на 16,3% до 3723 гривен. Расходы на социальные услуги должны вырасти со 117,6 млрд гривен в 2017 до 122,7 млрд гривен в 2018 году. Расходы госбюджета в 2018 году на оборону и безопасность составят 164,9 млрд гривен, что на 15% больше, чем в этом году.

Напомним, в пятницу Кабмин утвердил проект госбюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и инфляцией 7%.

Ранее сообщалось, что проект госбюджета Украины на 2018 год предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 7% и курс в 29,3 гривны за доллар. Минфин внес на рассмотрение Кабмина проект госбюджета на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП против 3% ВПП в этом году. Впервые бюджет построен на основе трехлетней резолюции.

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