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    В Днепропетровской области НАБУ проводит обыски по делу Дейдея

    (обновлено: )67
    Обыски проходят в Днепре и Днепропетровской области по месту работы и жительства предпринимателя, который, по словам Дейдея, одолжил деньги семье нардепа.
    Народный депутат Евгений Дейдей
    Facebook Евгения Дейдея

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в рамках расследования возможного незаконного обогащения народного депутата из фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея, сообщается на сайте НАБУ.

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    "Следственные действия проводятся в соответствии с постановлениями суда и являются логическим продолжением расследования детективами НАБУ фактов возможного незаконного обогащения народного депутата Евгения Дейдея, которое было начато в ноябре 2016 года", – заявили в НАБУ.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
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    По информации ведомства, обыски проходят в Днепре и Днепропетровской области по месту работы и жительства предпринимателя, который, по словам Дейдея, одолжил деньги семье нардепа.

    "Заявления народного избранника, который в данном случае является заинтересованной стороной, о якобы нарушениях со стороны детективов НАБУ не соответствуют действительности. Если же народный избранник имеет по этому поводу другое мнение, он может обжаловать действия детективов в установленном законом порядке", – отметили в НАБУ.

    Напомним, нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что Дейдей получил тяжелое ранение в прифронтовой Авдеевке. Сразу же пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что нардеп получил в зоне АТО не тяжелое ранение. Уголовное преступление по факту ранения нардепа было предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

    Позднее в пресс-центре штаба АТО заявили, что в момент ранения депутата Евгения Дейдея на Авдеевском направлении, где он находился, не было зафиксировано никаких обстрелов: ни в районе "промзоны", ни в жилых кварталах.

    Отметим, несколькими днями ранее Верховная Рада рассматривала представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Дейдея.

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