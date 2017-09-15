Минобороны опровергает информацию о запрете отвечать военным на обстрелы

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что вооруженным силам в Донбассе не запрещено открывать огонь в случае угрозы жизни военным.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что силовикам запретили отвечать на обстрелы их позиций в Донбассе.

"Никто не запрещал военнослужащим открывать огонь, когда есть угроза жизни наших военных, или угроза захвата наших позиций, или угроза проведения наступательных действий… Информация о запрете отвечать огнем в районе проведения АТО в случаях, когда есть прямая угроза жизни военнослужащих, — провокация", — приводит слова Полторака сайт Минобороны.