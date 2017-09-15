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    Ивано-Франковский облсовет принял обращение "против политики Порошенко"

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (499)

    (обновлено: )1092102
    Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что еще несколько областных советов рассмотрят такое же обращение в ближайшее время.
    Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Ивано-Франковский облсовет принял решение "о поддержке обращения против политики" главы государства Петра Порошенко, сообщил экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

    "Первый из украинских областных советов принял решение о поддержке обращения против политики Порошенко. Еще несколько областных советов рассмотрят такое же обращение в ближайшее время", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook, опубликовав копии принятых документов. 

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. Составлен протокол о незаконном пересечении Саакашвили госграницы. Политик считает, что попал в страну законно.

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    Также Саакашвили заявил, что отправится в "турне" по Украине. Рнее он посетил Черновцы.

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