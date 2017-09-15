США поставят в Украину новую армейскую технику - Чалый

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Очередная партия армейских автомобилей "Хамви" (HMMWV) в скором времени поступит в Украину из США, заявил украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.

"Те же самые автомобили "Хамви" — сейчас планируется новая поставка новых автомобилей, качественных, в том числе медицинских", — сказал Чалый в эфире "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос о летальном оружии, Чалый подтвердил, что поддержка Пентагона и Госдепа в этом вопросе есть, "решение остается за президентом США Дональдом Трампом".

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"13 сентября была дискуссия экспертов высокого уровня США, которые предложили говорить об оборонительном вооружении — противотанковое оружие, противоминные средства, средства коммуникации, противобатарейные радары. Мы найдем, я думаю, в ближайшее время включение уже в законодательную базу в Конгрессе конкретизацию таких видов поставок", — сказал дипломат.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина приблизилась к принятию решения США о предоставлении летального оборонительного вооружения.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам визита в США анонсировал в ближайшее время подписание между Украиной и США соглашений об оборонных закупках и военно-техническом сотрудничестве.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что в случае подписания соглашения по вопросам безопасности США на территории Украины могут быть размещены американские военные резервы.