наверх
15.09.201707:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    США поставят в Украину новую армейскую технику - Чалый

    Тема:

    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (35)

    (обновлено: )8311
    Посол Украины в США Валерий Чалый подтвердил, что поддержка Пентагона и Госдепа в вопросе предоставления Киеву летального оборонительного вооружения есть, "решение остается за президентом США Дональдом Трампом".
    Валерий Чалый
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Очередная партия армейских автомобилей "Хамви" (HMMWV) в скором времени поступит в Украину из США, заявил украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.

    "Те же самые автомобили "Хамви" — сейчас планируется новая поставка новых автомобилей, качественных, в том числе медицинских", — сказал Чалый в эфире "Радио Свобода".

    Флаг Соединенных Штатов Америки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    The National Interest: почему летальное оружие США не поможет Украине

    Отвечая на вопрос о летальном оружии, Чалый подтвердил, что поддержка Пентагона и Госдепа в этом вопросе есть, "решение остается за президентом США Дональдом Трампом".

    Читайте также: Летальное оружие США — это игры политиков

    "13 сентября была дискуссия экспертов высокого уровня США, которые предложили говорить об оборонительном вооружении — противотанковое оружие, противоминные средства, средства коммуникации, противобатарейные радары. Мы найдем, я думаю, в ближайшее время включение уже в законодательную базу в Конгрессе конкретизацию таких видов поставок", — сказал дипломат.

    Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина приблизилась к принятию решения США о предоставлении летального оборонительного вооружения.

    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Автомобиль ВС США Humvee. Архивное фото

    Президент Украины Петр Порошенко по итогам визита в США анонсировал в ближайшее время подписание между Украиной и США соглашений об оборонных закупках и военно-техническом сотрудничестве.

    Напомним, ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что в случае подписания соглашения по вопросам безопасности США на территории Украины могут быть размещены американские военные резервы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александр Бригинец
    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Владимир Путин и Александр Лукашенко
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны