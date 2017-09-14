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    Политика

    ЕС продлил санкции против России и Украины

    (обновлено: )94908
    Предварительно продление санкций на полгода было одобрено на заседании постпредов стран ЕС при Евросоюзе 6 сентября. Европейский дипломатический источник сообщил РИА Новости, что документ о продлении санкций одобрен.
    Представительство Европейского Союза в России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 сен – РИА Новости Украина. Евросоюз в четверг принял окончательное решение о продлении на полгода — до марта 2018 года — индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц России и Украины, которых ЕС обвиняет в подрыве украинского суверенитета и территориальной целостности, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник.

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    Предварительно продление санкций на полгода было одобрено на заседании постпредов стран ЕС при Евросоюзе 6 сентября.

    "Документ одобрен", — сказал РИА Новости источник.

    Индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

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    Санкционный список постоянно расширялся как за счет граждан Украины — руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. В последний раз список был расширен 4 августа, когда в него попали три человека, в том числе замглавы Минэнерго, и три юрлица из России из-за скандала вокруг поставки в Крым турбин производства компании Siemens.

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