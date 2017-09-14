МИД о законе об образовании: никому не угрожает

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Новый закон об образовании не представляет угрозы дружбе Украины с соседними странами, но Киев будет пояснять своим партнерам правильность и справедливость своего решения, заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью агентству "Укринформ".

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

"Он (закон об образовании — Ред.) не представляет угрозы дружбе Украины с соседями. Но для нас очень важно предпринимать дальнейшие шаги в контексте образования в тесном диалоге с партнерами. После принятия закона я разговаривал с румынским, польским министрами иностранных дел – они прекрасно понимают, что для нас фундаментально важно, чтобы все наши граждане на достаточном уровне владели украинским языком", — сказал министр.

По его словам, МИД Украины вместе с коллегами из министерства образования будет проводить консультации и объяснять партнерам, что "принятие этого закона не означает, что в Украине не будет образования на венгерском, румынском или другом языке нацменьшинств". "Но все наши граждане должны знать государственный язык, уметь общаться на нем и чувствовать себя частью именно украинского общества", — считает министр.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за обеспокоенности стран ЕС в связи положением языков нацменьшинств поручил главе МИД Украины и министру образования разъяснить новый закон об образовании послам стран Евросоюза.