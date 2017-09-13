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    На встречу с Саакашвили в Черновцах пришли 200 человек - полиция

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    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (484)

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    Как отмечается, на Центральной площади областного центра бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили встретился с горожанами и общественными активистами.
    Встреча Саакашвили и мероприятия в Черновцах.
    Пресс-служба Полиции Черновцов

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Около 200 людей приняли участие в мероприятиях в Черновцах Во время выступления экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили в Черновцах правопорядок охраняли 45 полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.

    Саакашвили из Львова приехал в Черновцы. Видео
    Видео со страницы Михаила Саакашвили в Facebook
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    "13 сентября на территории Черновицкой области было проведено 4 мероприятия, в которых приняли участие около 200 буковинцев. Для обеспечения надлежащей публичной безопасности и общественного порядка было задействовано 45 сотрудников полиции", — говорится в сообщении.

    Согласно информации пресс-службы, в обед на Театральной площади Черновцов состоялся праздник по случаю первого исполнения в прямом эфире песен Владимира Ивасюка "Червона рута" и "Водограй".

    Кроме того, позже на Центральной площади областного центра Михаил Саакашвили встретился с горожанами и общественными активистами.

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    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

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