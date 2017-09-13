Надо Киев срочно спасать: Саакашвили анонсировал свой визит в столицу

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что 19 сентября приедет в Киев, потому что его "надо спасать". Об этом он заявил, выступая в Черновцах, пишут "Украинские новости".

"Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19 сентября, насколько я слышал, мне кто-то по дороге сказал, День Архангела Михаила — хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать! Мы все переместимся в Киев, и там будем находиться. И это будет начало, а потом, через несколько недель нас будет гораздо больше и через некоторое время все так же закончится, как закончилось в пропускном пункте "Шегини". Откроется дорога, но для олигархов ту сторону, а для Украины — вперед, вперед до победы", — заявил Саакашвили.

19 сентября по церковному календарю отмечают большой праздник — Михайлово Чудо.