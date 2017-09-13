Кабмин утвердил план по биометрике для иностранцев на границе

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. План внедрения биометрического контроля на границе для иностранцев с 2018 года утвержден в среду на заседании Кабинета министров.

Документ имеет гриф "с ограниченным пользованием", его содержание во время рассмотрения не разглашалось.

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Президент Украины Петр Порошенко в конце августа вел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года. Этим решением Кабмину было поручено в двухмесячный срок разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.