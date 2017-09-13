наверх
13.09.201714:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Кабмин утвердил план по биометрике для иностранцев на границе

    (обновлено: )27203
    Документ, который утвердил на своем заседании в среду Кабинет министров Украины, имеет гриф "с ограниченным пользованием", его содержание во время рассмотрения не разглашалось.
    Проверка документов на КПП Гоптовка на границе с Россией
    УНИАН

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. План внедрения биометрического контроля на границе для иностранцев с 2018 года утвержден в среду на заседании Кабинета министров.

    Документ имеет гриф "с ограниченным пользованием", его содержание во время рассмотрения не разглашалось.

    Читайте также: С 2018 года Киев ужесточает контроль иностранцев на границе

    Президент Украины Петр Порошенко в конце августа вел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года. Этим решением Кабмину было поручено в двухмесячный срок разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Алексей Якубин
    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Алексей Якубин
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны