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    Саакашвили исчез из гостиницы во Львове

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    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (473)

    (обновлено: )161625
    По данным СМИ, в ночь на среду Михаил Саакашвили вышел из львовской гостиницы и "уехал по делам". Адвокат политика заявил в комментарии, что не знает о его местонахождении.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Бывший глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ночью выехал в неизвестном направлении из гостиницы во Львове, адвокат не знает о его местонахождении, сообщает ТСН.

    По данным телеканала, накануне вечером в фойе отеля, где политик снимал номер, находились охранники Саакашвили и его соратники; позже все они вышли на двор, где сели в микроавтобус батальона "Донбасс" и другие машины и поехали в неизвестном направлении.

    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кому друг, кому враг. Саакашвили порвал политикум

    "Несколько охранников Саакашвили остались внутри и заверили журналистов, что их шеф никуда не собирается ехать и будет ночевать в номере. Однако впоследствии из лифта неожиданно вышел сам Саакашвили и затем вышел из отеля. Охранники ответили, что политик уехал по делам", — сказано в сообщении.

    Через некоторое время микроавтобус вернулся под гостиницу, а политик не вернулся, сообщили работники отеля.

    Адвокат Саакшвили заявил, что точно не знает о местонахождении клиента. При этом он предположил, что тот мог поехать в Черновцы. 

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    Источники в правоохранительных органах заявили телеканалу, что политик пределы Львовской области не покидал. 

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

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