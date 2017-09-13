Саакашвили исчез из гостиницы во Львове

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Бывший глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ночью выехал в неизвестном направлении из гостиницы во Львове, адвокат не знает о его местонахождении, сообщает ТСН.

По данным телеканала, накануне вечером в фойе отеля, где политик снимал номер, находились охранники Саакашвили и его соратники; позже все они вышли на двор, где сели в микроавтобус батальона "Донбасс" и другие машины и поехали в неизвестном направлении.

"Несколько охранников Саакашвили остались внутри и заверили журналистов, что их шеф никуда не собирается ехать и будет ночевать в номере. Однако впоследствии из лифта неожиданно вышел сам Саакашвили и затем вышел из отеля. Охранники ответили, что политик уехал по делам", — сказано в сообщении.

Через некоторое время микроавтобус вернулся под гостиницу, а политик не вернулся, сообщили работники отеля.

Адвокат Саакшвили заявил, что точно не знает о местонахождении клиента. При этом он предположил, что тот мог поехать в Черновцы.

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Источники в правоохранительных органах заявили телеканалу, что политик пределы Львовской области не покидал.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по четырем статьям, в частности, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.