Аваков пытается доказать, что не виноват в прорыве Саакашвили - Якубин

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Сайт центра "Миротворец" внес в свою базу народных депутатов Сергея Власенко, Юрия Деревянко и Дмитрия Добродомова. Именно эти нардепы в минувшее воскресенье вместе с Михаилом Саакашвили принимали участие в прорыве границы в Львовской области.

Ранее "Миротворец" добавил в свой список лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко и самого Сакашвили. Всем им вменяют "незаконное пересечение государственной границы, нападение на пограничников и участие в подготовке незаконного пересечения границы лицом без украинского гражданства".

По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин.

"Я думаю, то, что были внесены именно эти люди, это попытка со стороны Авакова сказать, что он все-таки не участвовал во всем этом процессе. Латентно не участвовал в процессе, который помог разжечь вот этот скандал на границе и помог Саакашвили проникнуть в Украину так, как он проник. Потому что мне кажется, что всех-таки есть подозрения, что тут есть некая скрытая игра Авакова. Потому что Аваков сейчас находится в сложной ситуации. Аваков достаточно ослабил свои позиции, особенно после этих скандалов с Нацполицей, с Трояном и т. д. Потому вот эта ситуация с Саакашвили на самом деле выгодна Авакову. Тем более, что мне кажется, что своеобразная ответ со стороны Авакова на критику Саакашвили в его сторону", — считает политолог.

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