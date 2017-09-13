Саакашвили собирается в "турне" по Украине с требованием о перевыборах

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили намерен требовать от украинской власти проведения досрочных выборов.

"Меня два месяца не было в Украине. Приблизительно за две-три недели я объеду регионы, буду слушать людей. Потом мы с этими претензиями приедем в Киев и выскажем их власти. Назначим какою-то дату", — заявил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

Читайте также — Волошин о прорыве Саакашвили: "Аврора" выстрелила, господа

Он подчеркнул, что будет требовать проведение досрочных выборов. "В стране — политический кризис. Это показала ситуация вокруг меня. А кризис решается выборами", — подчеркнул политик.

Напомним, Михаил Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье, 10 сентября, через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями.

Ранее президент Петр Порошенко выступил против досрочных выборов в Украине.