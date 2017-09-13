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    Саакашвили собирается в "турне" по Украине с требованием о перевыборах

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    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (467)

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    Бывший глава Одесской ОГА заявил, что в течение двух-трех недель объедет регионы Украины, соберет претензии, а потом "с этими претензиями приедет в Киев".
    Михаил Саакашвили во Львове
    УНИАН

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили намерен требовать от украинской власти проведения досрочных выборов.

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    "Меня два месяца не было в Украине. Приблизительно за две-три недели я объеду регионы, буду слушать людей. Потом мы с этими претензиями приедем в Киев и выскажем их власти. Назначим какою-то дату", — заявил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

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    Он подчеркнул, что будет требовать проведение досрочных выборов. "В стране — политический кризис. Это показала ситуация вокруг меня. А кризис решается выборами", — подчеркнул политик.

    Напомним, Михаил Саакашвили при поддержке сторонников прорвался в воскресенье, 10 сентября, через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины. При этом он не проходил пограничный и таможенный контроль. На пункте пропуска "Шегини" произошли потасовки между сторонниками экс-президента Грузии и правоохранителями. 

    Ранее президент Петр Порошенко выступил против досрочных выборов в Украине. 

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