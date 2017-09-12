Саакашвили рассказал, где находится его жена с сыном

Жена и сын бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили находятся в Грузии. Об этом Саакашвили сообщил журналистам во Львове, передают "Украинские новости".

"Сын — школьник, он учится, поэтому выехал в Грузию, а жена будет возвращаться. Она отвезла сына, потому что он потерял несколько школьных дней. Но она будет со мной и он тоже, когда у него будет время, будет со мной", — сказал Саакашвили.

По словам Саакашвили, его семья привыкла к подобным ситуациям. Жена политика Сандра Рулофс имеет гражданство Нидерландов.