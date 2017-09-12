Порошенко посетит украинско-американские учения Rapid Trident - СМИ

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу посетит Львовскую область, где проходят украинско-американские учения Rapid Trident-2017, передает во вторник агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в штабе Западного оперативного командования.

Официальная церемония открытия учений Rapid Trident-2017 состоялась в понедельник во Львовской области.

"Пятнадцатого сентября, когда в Центре миротворчества и безопасности (Яворивский военный полигон) в рамках украинско-американских командно-штабных учений Rapid Trident-2017 ("Стремительный трезубец-2017") состоится VIP- день, здесь ожидается прибытие верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины Петра Порошенко", — цитирует "Укринформ" собеседника агентства.

Активная фаза украинско-американских учений Rapid Trident-2017 продлится до 23 сентября. Ожидается, что в этом году в маневрах примут участие 2,5 тысячи военных из 15 стран. По данным украинского Минобороны, делегация армии США насчитывает почти 400 человек. Также предполагается, что большие контингенты прибудут из Молдавии, Румынии, Польши.

Учения пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ) Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области (Яворивский полигон). В прошлом году в военных учениях Rapid Trident-2016 приняли участие более 1,8 тысячи военнослужащих из 14 стран.