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    Порошенко в ООН поднимет вопрос по миротворцам, чтобы "освободить Донбасс"

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (77)

    (обновлено: )21907
    Порошенко заявил, что рассчитывает на поддержку инициативы Украины по введению миротворцев ООН на Донбасс на заседании Совета безопасности ООН.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в конце недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбассе.

    Юрий Грымчак
    УНИАН
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    Порошенко заявил, что рассчитывает на поддержку инициативы Украины по введению миротворцев ООН на Донбасс на заседании Совета безопасности ООН.

    "В конце текущей недели я выезжаю в Нью-Йорк, там будет заседание Генассамблеи ООН, я планирую принять участие и в Совете безопасности ООН, где поставим вопрос о голубых касках, миротворцах, которые… должны обеспечить мир и политико-дипломатическим путем освободить Донбасс", — заявил Порошенко во вторник в Киеве во время посещения тренировки военных, информирует "112 Украина".

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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