Порошенко в ООН поднимет вопрос по миротворцам, чтобы "освободить Донбасс"

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в конце недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбассе.

Порошенко заявил, что рассчитывает на поддержку инициативы Украины по введению миротворцев ООН на Донбасс на заседании Совета безопасности ООН.

"В конце текущей недели я выезжаю в Нью-Йорк, там будет заседание Генассамблеи ООН, я планирую принять участие и в Совете безопасности ООН, где поставим вопрос о голубых касках, миротворцах, которые… должны обеспечить мир и политико-дипломатическим путем освободить Донбасс", — заявил Порошенко во вторник в Киеве во время посещения тренировки военных, информирует "112 Украина".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.